2023台灣燈會在台北於2月19日落幕，創下逾1200萬人到訪紀錄，北市也於10日在台北晶華酒店舉辦「聚光台北 共創精彩-企業感恩茶會」，感謝55家企業及民間團體支持並頒發感謝狀，台北市長蔣萬安表示，未來會力拚舉辦大型國際活動，包含各種賽事、嘉年華、音樂會等，讓國際友人在整年行事曆上看到台北。

蔣萬安會中特別致贈感謝狀給各企業代表，感謝包含官方贊助夥伴、官方贊助商等50餘家企業及合作夥伴，運用各式物資及協力行銷，擴大整體宣傳效益，提供多樣的資源共同宣傳燈會。

蔣萬安表示，此次燈會回到台北舉辦，感謝所有企業夥伴、公廟等團體投入，共同撐起這場國際盛會，讓世界看見台北的好，這次燈會從試營運開始，為期19日的展期，也展現北市府2年多的成果，感謝55間民間企業跟團體支持，才能得到各界肯定。

蔣萬安也說，燈會期間不少企業團體響應燈飾、資金挹注、物資及行銷宣傳管道，展現公私協力合作的成果，才能創造1200多萬人到訪的參觀紀錄，也邀請國際友人來台，包含馬紹爾群島、菲律賓、日本、韓國等國駐外使節等，達到成功的城市外交。

蔣萬安強調，未來政策推動會舉辦大型國際活動，包含各種賽事、嘉年華、音樂會等，讓國際友人在整年行事曆上看到台北，接下來有2025年的世界壯年運動會，將有110個國家，4萬多名選手來台參與，也盼透過大型會展吸引人潮來台，帶動周邊旅宿觀光。