有「夢幻校園」美譽之稱的朝陽科技大學，除是電視偶像劇《哇!陳怡君》拍攝場景，近來校園內披上春裝，整片黃花風鈴木盛開、灑落金黃色花海，浪漫指數破表；階梯式魚道成群學生用手機在河道內拍攝影片，錦鯉爭相逆游，生動有趣，中央步道、紅磚廣場、馬賽克拼貼藝術牆，更是婚紗公司的熱門取景地。

朝陽科技大學指出，校園內種植200種各類植栽，含第三校地估計逾10萬株，一年四季都是賞花的人氣景點。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真

校方指出，校地遍植黃花風鈴木、豔紫荊、櫻花、炮仗花、層榕、樹蘭、緬梔、金露花、矮仙丹、中東海棗、美人蕉等近200種各類植栽，含第三校地估計總數超過10萬株，一年四季都是賞花的人氣景點，3月份正值黃花風鈴木綻放，校園內隨風飄落的金黃花瓣雨，讓人感覺幸福又浪漫。

朝陽科大助理副校長兼總務長張華南表示，由於黃花風鈴木花期僅3至4周，現在花況正是最耀眼的時候，喜歡賞花的民眾，不妨來一趟位於台中霧峰區的朝陽科大，感受暖春的精彩魅力。

階梯式魚道成群，錦鯉爭相逆游，生動有趣。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科技大學指出， 校園內連貫中央步道景觀噴水池的魚道，全長56米，內呈階梯狀，飼養錦鯉、黑姑娘等約400尾，相當壯觀；另推動永續校園不遺餘力，已連續6年榮獲世界綠能大學評比全球百大，並勇奪TCSA永續典範大學獎，為全台私立科大唯一獲獎。