10日有民眾透過網路信箱，留言要在下午2時，在桃園機場捷運A1台北車站月台，放置3顆炸彈，鐵路警方獲報後，在預告時間前後，針對站內及進站列車進行巡邏，但結果並無異狀，研判又是一起惡作劇。

內政部部長信箱接獲民眾留言，指稱要在桃捷台北車站站放炸彈，因桃捷A1站與台北車站共構，鐵路警方獲報後，隨即進行加強盤查、巡邏。

警方使用無線電波偵測器、金屬探測器，就機捷各站內垃圾桶、廁所、消防栓和其他易藏匿爆裂物的可疑場所，進行檢測，並留意該時段有無可疑人士出入，但隨著時間過去並無發生異狀，往來列車也未因恐嚇信受影響，正常發車營運。

據了解，警方初步分析為境外IP，但仍會持續掌握，警方也提醒，如在列車上發現異常狀況，請保持冷靜，若有狀況，立即按壓對講機並通知司機員、行控中心，或通知警察。

桃園市警察局長吳坤旭立即指示刑事警察大隊全力偵查該案，另為防範案件發生，要求捷警隊加強維安。