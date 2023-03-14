F-35聯合打擊戰機已到第3批次(block 3)，已在規劃推力升級。美國空軍部長肯德爾(Frank Kendall)稱，五角大樓傾向選擇普惠(Pratt & Whitney)的F135改進版。這對普惠公司來說是相當重要的勝利，該公司在F-15、F-16的引擎版圖已快速被奇異取代。

防衛新聞(Defense News)報導，先前奇異公司(General Electric Aviation ,GE)對F-35的新引擎勢在必得，他們推出了XA100自適應發動機(Adaptive Versatile Engine)，它具有3道氣流，可兼具低速的省油性與高速的燃燒效率，因此推力更大、油耗表現更好。

奇異與普惠都有自適應發動機的設計，但伿有奇異推出成品，也就是XA100，而普惠的XA101還要一兩年的時間。但是，軍方已決定採用普惠F135的推力升級方案，對普惠來說，無疑是重要的勝利。

奇異公司XA100發動機，將進氣分成3道氣流，可同時兼具巡航省油與大推力。(圖/GE)

軍方解釋，奇異的XA100自適應發動機無法適用在所有版本的F-35戰機上，這是它落選的主要原因。

F-35B的引擎必須顧及舉升扇的部分，這是普惠與勞斯萊斯的合作成果，奇異的XA100能否整合是個問題，因此軍方只能割愛。(圖/普惠)

F-35分成空軍型A、短距垂降型B、海軍型C，其中A、C兩型可以使用XA100，但是短距垂降型B因為要顧及機身中間的升力扇，就無法使用XA-100。肯德爾就說：「我們需要的是價格適中，而且支持所有F-35型號的引擎。」

肯德爾說， XA100並不便宜，假如為現有的F-35改換自適應發動機，成本可能超過60億美元，這將排擠到F-35的購買預算，相當於迫使軍方減少購買大約70架F-35，顯然不划算。

奇異公司在得知自己落選後，發表了一份聲明，表達公司的不滿。通用電氣發言人表示：「軍方沒有考慮到地緣政治緊張局勢加劇，只有 XA100 發動機才能滿足之後的F-35性能保持領先。有近50名國會議員支持我們研發先進發動機，因為他們認識這關係到美國戰機的未來。」奇異在後續電子郵件表示，隨著XA100進入設計和製造推進階段，該公司會繼續研發。