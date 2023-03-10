第五屆世界棒球經典賽火熱開打，再度點燃全台棒球魂，17直播多位啦啦隊女神主播也早早準備好觀戰經典賽揪線上粉絲瘋棒球，林俞汝annie、陳波波、謝凱蒂、Bobo竹、林可LINK等五位熱愛棒球的啦啦隊女神，化身棒球女孩熱辣登場，號召全民一起為中華隊選手集氣應援，經典賽期間別忘了到五位啦啦隊女神的直播間一起加入棒球狂熱！

17人氣主播「工管汝」林俞汝annie，本身熱愛運動常觀戰棒球、籃球賽事，這次從WBC熱身賽就緊盯轉播，相當興奮因疫情暫停的經典賽終於開打，對今年中華隊的新生代陣容組合，非常期待，尤其想為呂彥青加油打氣，兩人是2017呂彥青赴日前透過朋友介紹認識，林俞汝斜槓身份保險業務做得有聲有色，呂彥青目前也是她的保險客戶，覺得呂彥青加入兄弟之後去年表現很亮眼，很期待他這次經典賽的表現。到球場觀戰，林俞汝必備加油棒及換上球衣加油應援，但她有個苦惱，之前到現場看球賽，通常看到支持的隊伍輸，後來發現在家看電視轉播的比賽大多會贏，現在比較關鍵的比賽她都乖乖在家看轉播，這次經典賽碰到中華隊賽程，林俞汝決定在家看轉播，只要中華隊能贏就好！

陳波波常在直播間跟球迷互動。（陳波波提供）

陳波波和林可LINK、謝凱蒂三位啦啦隊女神主播，同樣期盼著中華隊能突破歷史最佳成績、挺進日本複賽，3人的直播間都是17直播熱鬧的棒球迷聚會小天地，陳波波會和玩家一起慶祝贏球，有時聚會也會相約一起看球賽、聚餐，陳波波看球賽為了要跳舞應援和吶喊加油，一定會準備喉糖跟B群，分享她看球賽加油的小禁忌「球賽還沒結束，不能說快（就很神奇會打很久或延長賽）也不能拿書（會輸），也不能慶祝生日，當天都幾乎會輸球。」透露球員中她最喜歡李振昌，因為他投球很沈穩，讓人安心。

林可會穿上自己設計的LINK球衣到場應援加油，看球賽一定要吃炸雞跟可樂，為球賽打氣求勝林可有一套自己的集氣大法，就是她支持的隊伍投手在投球時不看，閉著眼睛禱告，很奇妙的通常那個球就打不出去或是會被接殺。林可透露這次觀戰經典賽，主要會幫她喜歡的球員「呂寶」呂彥青加油，難忘他之前在總決賽多次登板關門成功救援解危，坦言被呂寶關門成功勝利的可愛表情「圈粉」。

謝凱蒂自認算資深球迷，從小就跟著家人跑澄清湖球場觀賽，難忘在外野拿到球員丟來的球那一刻，謝凱蒂最喜歡球員是打擊和守備表現都可圈可點的王威晨，謝凱蒂看球應援為了希望球隊求勝，有時會化身「謝仙姑」祈求神明加持，念一些佛號，希望用念力影響對手表現。觀賽食物謝凱蒂推薦備好炸雞爆米花汽水，可以邊吃邊幫球員們應援加油，還可以消耗熱量，一兼二顧。

Bobo竹熱愛棒球，衝看經典熱身賽。（Bobo竹提供）

人氣主播Bobo竹也有著狂熱棒球魂，從小接觸樂樂棒球，進球場看過一次球賽就愛上棒球，現在也會和朋友的業餘球隊一起練球，這次Bobo從經典熱身賽就衝現場看球賽，滿心期待著3／10現場觀戰中華隊vs義大利現場為中華隊吶喊加油，笑說自己直播間八成話題都離不開棒球，建議觀戰加油一定要穿球衣進場，賣力跳應援就對了，她透過直播跟球迷玩家互動交流學到很多棒球相關知識，這次經典賽她將賣力為台中之光選手吳哲源加油應援。