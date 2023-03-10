上緯年初宣布出售風電事業「海洋國際」7.5％股權，預計處分利益6.8億元，預計第二季前入帳；後續將專注新材料與碳纖複材事業的業務與研發，亦將業務轉型於可回收領域新商機，並尋求適當的收購機會。

上緯投控去年推出可回收熱固環氧樹脂「EzCiclo 易可收」及化學降解液「CleaVER 可立解」，「EzCiclo 易可收」系列產品已取得ISO 14021認證，使用EzCiclo系列產品製作的複合材料，其複合材料回收率可達95％，可應用產業包括自行車、風電葉片、運動休閒、軌道交通、船用及汽車產業等行業。

上緯投控指出，目前正和國際整機廠西門子歌美颯進行可回收風機葉片認證；運動休閒產業也和上緯轉投資的碳纖維自行車廠航翊合作，打造全球第一台可100％全回收之碳纖維複材自行車。另也針對現有複合材料推出碳纖微波回收技術及CCUS（碳捕捉、再利用及封存）。