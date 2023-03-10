謝佳見為研發產品親力親為。（台塑生醫提供）

謝佳見與保養品牌FORTE聯名推出一系列產品，親自研發產品歷時2年才完成。他10日出席記者會時，直呼像是自己的「孩子」出生，記者會前一晚甚至興奮到睡不著。他為產品特地到南投惠蓀林場拍廣告，為了拍攝一大早的陽光，前一晚就入住山上，當時晚上僅4、5度很冷，過12點後又沒熱水可洗澡，有潔癖的他只能包著羽絨外套睡覺直呼：「全身都很癢。」

謝佳見的潔癖身旁朋友都知道，自己平時沒洗澡絕對不會上床，有位從小一起長大的馬來西亞好友，在他家喝醉後會故意沒洗澡「滾床」，挑戰他的底線，「我連自己喝醉沒洗澡，沙發都不睡，直接睡地板。」謝佳見也不讓狗女兒上床，是近2年覺得牠很可憐，又加上養在家裡不會髒，才讓牠跳上床陪睡。

近日謝佳見忙著音樂劇《同學會！同鞋～》彩排，他透露自己沒有表面上看起來那麼有自信，尤其舞台劇要開口唱歌，在前輩面前他只敢小聲唱，製作人還擔心的和教唱老師說：「他唱這樣不行。」後來謝佳見到教唱老師家練唱，沒想到一開口，老師即用驚為天人的表情誇讚他聲線很適合唱音樂劇，謝佳見因此開心很久。