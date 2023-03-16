人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT對教育造成衝擊，中原大學今天表示，鼓勵師生善用ChatGPT或AI工具來教學或學習，但建議老師，盡量不要出「寫讀書心得報告」這樣的作業，而是要學生上台簡報，以避免學生過度依賴使用ChatGPT。

中原大學為了解ChatGPT及AI對於教師教學與學生學習的輔助及影響，特別在3月上旬針對全校師生進行問卷調查，已回收1103份（學生983份、教師118份），其中學生使用過ChatGPT的占66％，教師則是占62％。

根據學生反應，有了ChatGPT可幫助他們有範本可以參考，資料整理也更豐富；然而，也有學生認為可能會過於依賴而懶得學習。至於教師方面，35％對修課學生利用ChatGPT協助完成課程作業持開放態度，53％表示視作業屬性或內容而定，而10％無法接受。

中原大學教務長皮世朋指出，根據這次的調查結果，校方針對申請入學招生、教師教學及學生學習擬定指引：一、在申請入學招生部分，請各院系委員掌握書面審查要點，並且在面試階段透過口試、筆試、實作來確認學生所提供的資料。

二、在教師教學部分，鼓勵學生善用ChatGPT或AI工具，並強化學習成效評量方式；三、在學生學習部分，教導學生正確使用這些工具，並鼓勵他們有更多的思辨過程，同時也要符合倫理規範。

皮世朋指出，為避免學生過度依賴使用ChatGPT，建議教師不要出「寫讀書心得報告」這樣的作業，而是改成要學生上台報告；同時，若ChatGPT可以回答的，也應盡量避免成為學生作業。

各大學對於ChatGPT在教與學方面的影響的層面的確都很重視，招聯會目前會經過3月14日會員大會、3月底教務長工作小組會議及4月份的常委會層層討論後，訂出提醒各大學注意申請入學第二階段的公平性及嚴謹性，以因應ChatGPT 在備審資料中呈現的衝擊。目前招聯會還在廣徵意見，收集資料中，尚未有進一步決議公布。