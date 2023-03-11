Q:3月7日鮑威爾在聽證會發表言論，表示由於美國目前經濟數據表現強勁，但通膨仍未到4％預期標準，接下來有機會適時加速升息，消息一出美股應聲大跌，但台股表現似乎相對強勢，接下來怎麼看？

A:台股自2月以來量能不出，呈現狹幅盤整狀態，雖3月6日突破盤整，欲挑戰萬六大關，但國際局勢動盪，台股也難獨善其身，由於台股目前沒有主流股，呈現個股輪動，電子股撐盤力道不足，國際間如果出現大利空，台股易跌難守。

從這次美股大跌表現來看，雖然加權指數跌幅不深，但台積電已經弱於大盤，相對抗跌類股為資服、油電類股，而水泥、半導體跌幅較深，金融股則維持在平盤，整體結構來看，動能依然不足，個股輪動較難抓，投資朋友還是觀望為上。

之前跟大家提及的軍工及觀光類個股，雷虎(8033)表現依然強勢，目前成本已經拉開，技術面維持多方格局，基本面搭配軍工題材有機會再攻一波，整體來看，守好成本續抱沒有問題。而八貫(1342)在表現上較雷虎弱勢，漲勢收斂，投資人嚴防較深回檔。至於觀光類股寒舍(2739)、夏都(2722)、晶華(2707)、老爺知(5704)等漲多回檔，發動需要再有題材，已經獲利的投資朋友記得守好成本。

整體而言，台股短期還是以個股輪動為主，接下來美國有非農就業及CPI數據發布，美股處於日線盤整下緣，小心是否跌破。目前來看，台股雖有撐盤力道，但美股若是真的破盤整，台股留意補跌，局勢不明，建議投資人還是觀望為主，謹慎為上。

本文作者：理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1176期》)