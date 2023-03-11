女駕駛在一處路口遭到行人揮手、狂指綠燈示意禮讓，她停車禮讓後傻眼嘆「妳的是紅燈」。

行人也一堆三寶！台北市內湖區東湖路上，有名女駕駛在該路段上要左轉至東湖路113巷前，發現1名女行人走在斑馬線上要過馬路，還看到女行人舉起手示意「停車」後，又指著車行號誌「綠燈」要求禮讓，雖然女駕駛也將車停住禮讓，但是，她想很傻眼表示「大嬸，妳跟我比車子號誌是綠燈，妳要不要檢查是否是色盲，行人號誌是『紅燈』」。

一名女子在臉書社團「我是東湖人(社團版)」發文，並上傳1段11秒影片，影片拍攝地點位於台北市內湖區東湖路上，女駕駛欲從東湖路左轉至東湖路113巷，在路口斑馬線上發現1名女行人要走過路口，且該女行人還伸手阻擋示意，甚至過了路口狂指車行號誌「綠燈」表示「要禮讓」，但是，這一幕卻讓女駕駛看傻眼，她表示「大嬸，你是路人走斑馬線，應該是看行人號誌，不是看車子號誌吧！行人號誌是『紅燈』，妳跟我比車子號誌是綠燈，妳要不要檢查是否是色盲，還是再去學一學怎麼看號誌，真是笑死」，她也提到即使女行人闖行人紅燈，但她還是停下車禮讓女行人先走。

影片一出，網友紛紛留言表示「我前兩天也有遇到耶！真的很讓人傻眼」、「她慢條斯理的過馬路，最後還比那個綠燈真的是...很好笑，完全活在自己世界」、「過馬路請看行人號誌，除非沒有才看車子的紅綠燈」、「這種知識不足的三寶真的太多了」、「我看了好幾次，越看越想笑」、「行人也一堆三寶，笑死」。