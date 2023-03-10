近日基隆市加強執行針對行人友善的交通取締專案，市長謝國樑先前受訪表示行人事故與去年同期相比有顯著下降。但有網友提出質疑取締沒有攔停開罰，似乎是做表面。對此基隆市警察局第一分局澄清，網友質疑的路段為愛三、仁一路口，警方有全程錄影，但考量有時車速較快攔停恐會造成追撞，後續會蒐證再逕行舉發，請市民放心。

基隆市警局表示，取締採全程錄影，若有攔停恐發生追撞情形，也會事後蒐證舉發。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局第一分局第五組組長林煌盛表示，首先感謝市民朋友對道路交通與行人安全的關心。林煌盛說明，網友質疑未取締的路口為基隆市仁愛區愛三、仁一路口，為單向四車道，路幅較寬，人車交會易發生危險。

林煌盛說，第一分局自執行「行人友善」專案工作，於1月20日迄今編排取締勤務，在該處已取締告發機車236件、汽車66件、該路口事故較同期減少10件，初步已見成效，警方執法全程架設攝影機蒐證，以兼顧程序及員警執勤安全，並非沒有取締。

至於網友質疑的部分，林煌盛解釋，因為有部分違規車輛車速較快攔停不易，也可能會發生後車追撞等安全因素，針對有當場不能或不宜攔停舉發者，將續也會依道路交通處罰條例第7-2條於蒐證後逕行舉發。林煌盛並呼籲，汽機車駕駛人行近路口要「慢、看、停」，行人要「停、看、聽」勿同時分心滑手機，以免發生危險。

市警局強調，將持續精進相關執法作為，保障行人用路安全，貫徹交通部年度重點交通執法政策，打造基隆市成為溫暖有愛的行人友善城市。