台灣到昨天（14日）累積傳出7例本土猴痘個案，其中雲林也有1例，該患者上月底以為感冒，曾2度到診所就診，後來在醫院感染科確診是猴痘，目前收治在隔離病房，同住友人尚無發病情形。

雲林縣衛生局表示，該男性感染者非雲林縣籍，租屋在雲林，有倦怠、發燒、頭痛、淋巴腫等類感冒症狀到耳鼻喉科就診，因遲未痊癒而到醫院感染科就診，醫師頗警覺，經檢測確認感染猴痘，收治在醫院隔離病房。

該感染者曾到台北、高雄的三溫暖等高危險場域，與人有親密接觸，由北、高進行疫調；該個案的雲林縣同住友人並無發病情形。

衛生局局表示，猴痘經由感染者的分泌物、損傷的皮膚、黏膜傳染，其身上疹子會變成水泡，之後膿瘍、結痂，在結痂為脫落之前都會傳染。

衛生局長曾春美呼籲鄉親，不要涉足高風險場域，要有安全性行為，最近如果有涉足相關高危險場域，身體出現異狀就醫時要告知，讓醫師進一步評估。

曾春美表示，猴痘也是人畜共通疾病，目前有抗病毒藥物可以治療，若無併發其他感染，1周到2週會痊癒，致死率1成以下。