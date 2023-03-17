樟湖村茶樹枯死嚴重，古坑鄉長林慧如（右一）前往勘查。（古坑鄉公所提供）

樟湖村茶樹枯死嚴重。（古坑鄉公所提供）

雲林縣古坑鄉草嶺村、樟湖村種植烏龍、金萱茶葉，每年3月中至3月底是春茶採摘季節，占茶農收入三分之二，這一季冬天山區幾乎沒下雨，比3年前的百年大旱更嚴重，茶農無茶可採，最多只收2成。

草嶺村民表示，好幾個月沒下雨，沒有山泉水，簡易自來水塔最近開始限水，每周只供應三天，民生用水已不夠用，遑論茶園灌溉。

草嶺村長陳兵通表示，這一季春茶枯死、枯黃面積比3年前的百年大旱還嚴重，大多數茶園都很乾，有蓄水池的也都無水可撒了，茶農欲哭無淚。陳兵通的茶葉每年賣給貿易商外銷，今年春茶心血都沒了。

草嶺村也是冬筍盛產地，每年此時麻竹正是綠葉成長快速時期，端午節前可收成作為粽子葉，但今年也是一片枯黃，葉子掉落嚴重，幾乎見不到大綠葉。

古坑樟湖村長廖永樹接獲多名茶農反應，太久沒下雨，缺水灌溉，土壤乾裂、茶樹吐不出芽，仰賴抽野溪水的茶園幾乎全軍覆沒，有些甚至枯死，最多只收去年2成的茶菁，有儲水設備的也只剩5成產量。

古坑鄉長林慧如前往樟湖、草嶺會勘表示，希望相關單位能啟動天然災害救助，減少茶農損失。

縣府農業處副處長蔡耿宇表示，雲林縣茶園面積約346公頃，古坑占339公頃，日前接獲茶農反應茶樹枯黃、枯死情形，最近災情擴大許多，已請公所統計受災狀況，下周辦理四方會勘。