宜蘭縣蘇澳鎮的南方澳漁港為台灣三大漁港之一，特有的漁村風景、現撈海鮮料理、南天宮金媽祖等，為遊客近期喜愛觀光的景點，但海面上、岸邊卻時常漂滿瓶瓶罐罐的垃圾、廢棄物，讓居民不禁感嘆，這樣的「海底撈」有人喜歡嗎？垃圾怎麼撈都撈不完，希望大家一起努力維護美麗的漁村。

蘇澳鎮的居民在臉書PO網，指出「無止盡的港灣垃圾」，讓港內回收船上垃圾的清潔車，不斷循環收著垃圾，各種撈也撈不完的瓶瓶罐罐，和許多會危害海洋生物的塑膠類漂浮海面，甚至有大型被毯，諷「海裡魚蟹不畏冷，不必費心送溫暖」，還有目擊漁工把寶特瓶往海裡丟，丟完即走進船艙，不禁批漁工需要加強教育。

宜蘭縣蘇澳鎮的南方澳漁港，海面上、岸邊時常漂滿瓶瓶罐罐的垃圾、廢棄物。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘇澳區漁會表示，向縣府爭取1輛漁港港區專用清潔車，於2021年啟用，在南方澳漁港區域內設置13個固定收集點，採專人專車方式，由各船主自行到點丟垃圾，1天巡迴2次港區，以配合不同漁船作業時間，分別為上午8時到10時30分、下午2時30分到3時，星期三、六固定休息。

另，每天會有1艘竹筏出動至南方澳三大漁港打撈海上垃圾，無公休日，採輪班制，早上6時許視狀況出動；並透過多國語言宣傳車、文宣等方式，促使漁船主、外籍漁工朋友得知相關訊息，目前港區已設置多台監視器，將針對港區範圍內隨意棄置垃圾行為加強取締並開罰，以維護港區環境清潔。

海洋漁業發展所所長林芳民表示，南方澳漁港的主管機關是漁業署，縣政府為代管機關；若發現漁港設置的監視器錄到亂丟垃圾的違規者時，會請他陳述意見說明，確認違規事實將移送漁業署，以《漁港法》裁罰3萬至15萬元罰鍰。