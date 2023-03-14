摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，市場對半導體下半年復甦進度仍存有一定擔憂，但在大摩的研究範圍中，世芯-KY是極少數還能在2023年繳出強勁成長的代表性企業。

外資券商對世芯-KY財務預測顯示，繼2022年繳出每股稅後純益（EPS）25.58元成績後，2023年成績不僅不像多數電子股、半導體股面臨難以成長的考驗，反而還會大增66％、至42.52元，2024年進一步跳升至56.46元，展現高超的獲利動能。

摩根士丹利認為，世芯-KY除了現有的優勢與價格折扣外，另憑藉兩項優勢，有更高的機會奪下次世代5奈米特殊應用晶片（ASIC）專案。首先，根據Marvell最近法說會釋出訊息，客製化雲端ASIC量產推遲數季，大摩認為，此狀況可能是由於客戶雲端預算縮減，相較之下，世芯-KY反而展現了與亞馬遜雲端運算服務（AWS）更好的交貨能力與合作狀況。

其次，世芯-KY認為，AWS在新5奈米製程ASIC產品傾向採用第三方的矽智財（IP），而非設計服務提供商的專有IP，從這個角度看，大摩相信，世芯-KY與像是Synopsys等第三方IP供應商的合作夥伴關係更為緊密。此外，近期受惠7奈米AI加速器專案更進一步量產，大摩看好，世芯-KY本季營收將比上季成長1成以上。