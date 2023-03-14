李李仁日前與大型遊覽車合照。（摘自臉書）

李李仁出席品牌活動。（J.LINDEBERG提供）

李李仁出席品牌活動。（J.LINDEBERG提供）

李李仁日前在社群曬出和大型遊覽車的自拍照，14日出席活動時表示，是想要圓自己一個夢，正在上駕訓班，希望能考到大型遊覽車的駕照。

前1個月都在美國陪伴女兒的李李仁說，去美國時發現有許多大型遊覽車改裝的露營車，加上有遊牧民族精神的女兒渴望能走到哪睡到哪，因此回台灣後，立刻租露營車體驗，「我覺得要開就要開大的，所以決定要去考大客車駕照以備不時之需，到時候去國外就可以租大車開」。

他說學習這技能純粹是圓自己的夢！他從小搭公車就最喜歡站在司機後方看司機開車，「看到司機北北操控大方向盤，載著所有人，就覺得好了不起喔，所以一直對駕駛大型車很有興趣，真的是圓我從小到大的一個夢」。他目前仍在上課中，自覺程度不錯，才上幾次課就已經把所有關卡都練會，但仍需要穩定性和熟練性。

今適逢白色情人節，被問會和老婆陶晶瑩慶祝？李李仁驚呼：「怎麼那麼多節啊？不是上個月才過？」經媒體解釋，他也期待回家能收到老婆的情人節禮物，還不忘強調，「不管男送女或女送男，兩個人幸福開心最重要」。

陶晶瑩今年回歸節目主持，李李仁坦言，夫妻兩最近算各忙各的，靠2隻寵物小狗維繫家庭生活，「小孩大了，很多事情沒必要這樣跟前跟後，有了2隻小狗，很像回到以前照顧小孩的密切聯絡，很多事情可以討論，這也是很好的夫妻相處樂趣」。