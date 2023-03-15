極淺層！智利外海遭規模5.6地震襲擊 05:472023/03/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 智利外海遭規模5.6地震襲擊。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，智利阿勞卡尼亞地區（Araucania）外海今天遭到規模5.6地震襲擊。 歐洲地中海地震中心說，震源深度10公里。（譯者：陳政一）1120315 日本311大地震12周年 福島災區舉行儀式追悼逝者 富豪財管發威 規模年翻倍增 旺報社評》沙伊和解 展現北京軟實力 #規模5 #6地震 #襲擊 #歐洲 #地震中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲暫不救市 金融股遭狙殺 04:102023/03/14 全球財經 比亞迪歐洲首家車廠選址 排除英國 18:382023/03/12 財經 瑞典智庫：俄烏戰爭促歐洲加強軍備 04:102023/03/14 焦點新聞 福特重整歐洲業務 西班牙瓦倫西亞廠將裁1100人 22:372023/03/11 財經 SVB效應 行庫風控警戒升高 04:102023/03/14 金融．稅務 美國銀行連環倒 歐洲金融股重挫 20:422023/03/13 財經 張偉智升任復華投信總座 04:102023/03/14 金融．稅務 加州再遇新風暴釀2死 大雨沖刷河岸潰堤 10:372023/03/12 國際 行競拓展海外有成 浸沒式冷卻電池獲挪威能源管理科技採用 21:372023/03/14 財經 航空城概念股 一次看明白 20:002023/03/13 財經 RFID新運用 產能再提升 19:002023/03/12 財經 台積首座歐洲廠落腳德勒斯登 04:102023/03/13 財經要聞 歐盟執委會主席：應避免經濟依賴中國 但非脫鉤 10:412023/03/14 國際 《航運股》華航開闢台北－布拉格航線 擴張歐洲航點版圖 10:582023/03/14 財經 緬甸寺院28人遇害 遺體堆疊 民兵：軍政府所為 14:542023/03/14 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。