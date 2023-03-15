歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，智利阿勞卡尼亞地區（Araucania）外海今天遭到規模5.6地震襲擊。

歐洲地中海地震中心說，震源深度10公里。（譯者：陳政一）1120315

日本311大地震12周年 福島災區舉行儀式追悼逝者
富豪財管發威 規模年翻倍增
旺報社評》沙伊和解 展現北京軟實力
#規模5 #6地震 #襲擊 #歐洲 #地震中心