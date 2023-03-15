美國矽谷銀行（SVB）3月10日因流動性不足倒閉，突結束40年營運引發市場震撼，矽谷新創業者鄭雅慈回憶當天跑遍各個提款機，在ATM「搶錢」提領額度有限的現鈔，提到最後雙手都在發抖，深怕公司存款一夕化為烏有。

外號「矽谷阿雅」的鄭雅慈來自台灣，是1間男裝租賃訂閱服務公司的創辦人，她在臉書分享，SVB宣布倒閉當日，她打開網銀，可以看到餘額，卻無法轉帳到其他銀行，聯繫銀行窗口也沒人接，已經深夜但投資人的電話持續湧進。

之後美國政府保證存戶可領出25萬美元（折合約新台幣760萬元），但領出的錢也要有地方放，而且過去開公司戶頭要長達一週的時間，鄭雅慈四處聯繫在銀行工作的朋友，問看看誰能夠加速核准，並和公司共同創辦人分頭趕往各大銀行提錢。

鄭雅慈說當時拿著SVB金融卡的雙手都在發抖，希望趕快把SVB的存款提領出來，但ATM只吐出1000美元，SVB的網路銀行也連不上，在銀行內也遇到同行面面相覷，好在13日危機告一段落，全數存款也都順利領回。

鄭雅慈提到，全球新創產業重鎮灣區，雖然不乏其它服務新創的銀行，但創投和創業家多半選擇與老字號的矽谷銀行往來，她從沒有想過這麼大的銀行竟然會無預警倒閉，而經過這次事件，也讓其他銀行開始接觸新創客戶，幸好最後是虛驚一場。