台鐵太魯閣號前年清明連假發生重大死傷意外，朱姓土木技師受邀上電視節目評論公共工程弊端，但遭行政院公共工程委員會警告處分，他不服提告，台北地方法院斥責工程會有箝制言論自由之虞，判決撤銷警告處分，工程會提上訴，遭台北高等行政法院駁回確定。

2021年4月2日台鐵太魯閣號發生翻車事故，造成49名乘客死亡，200多名乘客受傷。朱男去年4月8日以土木技師身分，擔任電視新聞節目的與談來賓，朱因應提問回答「這個錨釘不對啊，大概就是所有公共工程裡面，最容易作弊的」、「監工一定有到，但是他沒有全程在那邊，那就是牽扯到作弊的一個方法」等言論。

工程會認為，朱男非實際經歷或依相關事證資料所作專業判斷，也未進行查證，不符合《土木技師倫理規範》應謹言慎行的要求，且他引發社會大眾誤解，情節重大，作成警告處分。

朱男提行政訴訟，台北地院行政訴訟庭痛批工程會身為最高主管機關沒有逐一檢視其他公共工程是否有所述弊端，反認為他未謹言慎行，可能造成寒蟬效應，阻斷對於公眾事項討論空間，且朱的言論沒有「未能謹言慎行」情形，判決撤銷警告處分。

工程會提上訴，北高行政法院認為，原判決以工程會處分有違法情由，據以撤銷覆審決議及原處分，並無違背法令之情，工程會指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，判決駁回，全案確定。