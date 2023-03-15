中央流行疫情指揮中心公布，國內本土新冠肺炎今天新增9980例本土新冠肺炎病例及208例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。指揮中心表示，3月20日起輕症免隔離新制上路，但不回溯適用，若是在3月15至19日確診的民眾仍須依現行規定隔離滿5天，而非直接適用新制。

指揮中心發言人羅一鈞表示，本土今天新增9980例。較上周三同期10876例，減少8.2%，疫情仍持續趨緩。

3月20日前確診仍要隔離5天。(指揮中心提供)

另外，昨天COVID-19疫苗接種1萬7374人次，截至目前為止累計接種67,414,466人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.5%，第二次追加劑接種率23.9%，65歲以上接種率47.1%。

由於3月20日輕症確診者不必隔離、不必通報的新制即將上路，不少家長擔心輕忽孩童確診症狀。

指揮中心提醒家長，若孩子出現抽搐、嗜睡、意識改變、活力不佳，例如對父母、照顧者的刺激反應變少、或是呼吸困難、胸凹、呼吸明顯費力、嘴唇發白或發紫、血氧低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁冒冷汗等症狀，可聯繫119或立即就醫。

成人部分，若出現喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚、或嘴唇、或指甲床發青、無發燒 (體溫 < 38℃)之情形下，心跳 > 100 次/分鐘、無法進食、喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少，等警示症狀時應立刻就醫。