物價飆漲，便當幾乎都是百元起跳，一名男網友表示，公司便當有4個配菜和1主菜，且主菜還是整隻「煎得恰恰」的吳郭魚，售價只要45元，將其PO上網，卻讓大批網友搖頭直呼，「這麼便宜你敢吃嗎？」但也有人猜測公司有補助餐費，才會這麼便宜。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》指出，中午在公司吃便當，只見便當盒內有4個配菜、1主菜，主菜還是一整隻表面煎得酥脆的吳郭魚，大小佔滿整個主菜格，這樣一個便當才45元，認為老闆非常佛心。

圖文曝光後，網友皆認為太便宜，反而不敢吃，「吳郭魚來説的話太便宜，要考慮來源」、「這個魚便當在台北市都90至100元，根本不可能才45元」、「這便當的魚你真的敢吃喔？」、「超市買這樣一條生的魚都不只45元」、「45真的便宜，菜可以，但魚我不行」、「可以，但魚換掉，我寧願選肉燥」、「我猜這吳郭魚有土味」、「這種便宜的吳郭魚便當最可怕」。

但也有人猜測公司有補助餐費，才會這麼便宜，「不可能那麼便宜啦！原則上都是公司補貼作為員工福利」、「好便宜哦！有補餐費吧？」、「是公司另有補助嗎？」、「應該公司有補貼才會算45元，不然至少80、90元左右」。