再過半個多月就是兒童節、清明節連續假期，苗栗縣通霄鎮公所提前發布連續假期的垃圾清運時間，其中4月2日、4月5日休假停止收運，公所請鄉親多加留意。

通霄鎮長張可欣表示，4月1日到4月5日是兒童節、清明節連續假日，鎮公所提早因應準備，鎮內清運時間已經製成表格，請鄉親們多加利用。

連續假期清運時間如下，4月1日（六）維持清運、4月2日（日）休假、4月3日（一）維持清運、4月4日（二）加班清運、4月5日（三）休假。