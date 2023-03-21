陳其邁說，4月1日有五月天、阿妹，還有大港開唱，市政府在人員疏散過程及飯店或觀光點，都會做好妥善規畫。（林雅惠攝）

南韓人氣女團BLACKPINK世界巡演「BORN PINK」18、19日在高雄世運主場館劃下帷幕，，吸引9萬人朝聖，爾後衍生出公關票、超賣、藝人「攜家帶眷」等話題，高雄市長文化局長王文翠澄清，指網路上爆料非事實，希望各界不要以訛傳訛，高雄市長陳其邁對於4月還有五月天、阿妹及大港開唱，強調不論在飯店或觀光點，都會做好妥善的規畫。

韓國女子天團BLACKPINK（BP）上周旋風訪台開唱兩天，從買票、排周邊、公關票等都掀起不小的風波，其中不少藝人都在社群網站打卡參加了BP演唱會，但部分藝人看不出是BP的歌迷，導致被指廣發公關票。

高雄市文化局長王文翠表示，媒體網路上的爆料，都不是事實，希望各界可以詳加查證，不要以訛傳訛，對於主辦單位，市政府是協辦單位，所以關於他們相關的票務規畫，市府是遵照他們的程序來處理。

媒體詢問市長陳其邁，接下來高雄還有五月天、阿妹及大港開唱，高市府對於交通疏運有沒有什麼超前部署？

陳其邁說，4月1日是高雄有史以來最大的一個考驗，有五月天、阿妹，還有大港開唱，總人數大概有7萬5000人，市政府會做好規畫，在人員疏散過程中，務必要能夠很快速，且在各演唱會會場，及高雄市各地不論是飯店或是觀光點，都能夠做好妥善的規畫。

陳其邁說，誠摯歡迎所有樂迷都能夠到高雄，高雄還是一樣會有「加食延暢」加碼的商圈券跟夜市券，到高雄不僅有美麗的音樂宴饗，可以看到心儀已久的歌手，另方面包括整個城市的觀光，還有吃喝玩樂，市府都做好配套，歡迎大家能夠來高雄盡情的享受，度過最瘋狂、最熱情、最好玩的春假假期。