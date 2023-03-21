清明連假國道車流最高和最低時段出爐！高速公路局今（21）日表示，根據統計，近年來清明連假首日是所有連假國道南向全日交通量的排名前2名；另由於今年清明連假長達5天，預測第5日亦即收假日雙向交通量是假期間最低，建議民眾多加利用，減少塞車。

清明節連假高乘載管制措施(高公局提供)

根據高公局統計，近年來所有連假國道南向全日交通量的排名前2名都是清明連假首日，預估今年清明連假首日國道南向全日交通量也可能名列前茅，因此規劃國1、國3連假首日高乘載管制；另國5北向也因應旅次特性，高乘載管制時段提前。

高乘載管制時段包括：

一、4月1日6至12點，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。

二、4月2日至5日每日13至18點，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道（結束時間將視交通狀況機動調整）。

高公局呼籲民眾連假期間多利用公共運輸，如仍須自行開車，建議多利用台61改道行駛，或利用國道好走時段，包括：西部國道4月1日至2日南向早上6點前或中午12點後，4月3日至5日中部地區北向上午12點前以及南部地區北向上午9點前；國5可於4月1日至2日南向上午5點前或下午5點後，4月2日至5日北向上午9點前。

此外今年清明節連假長達5天，高公局預測第5日亦即收假日雙向交通量是假期間最低，建議民眾可多利用，車流適度分散，就能減少塞車。