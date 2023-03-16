美國銀行業危機產生連鎖反應，瑞士第二大銀行瑞士信貸的財務危機更加惡化，加上大股東沙烏地阿拉伯不願再增加持股比例，瑞信儼然成為新的風暴中心。專家警告，瑞信的問題不只是瑞士的問題，更是全球的問題，比上周美國區域銀行事件更令人擔憂。

財經雜誌Fortune報導，瑞信近年受到內部醜聞、投資踩雷等危機不斷侵蝕營運表現，去年虧損創下2008年新高，加上近期美國銀行業暴雷，且瑞信大股東周三宣布不願再注資，點燃瑞信風暴，股價單日重挫3成。

瑞士央行公開表示，願意在必要時刻給予瑞信財務支持。周四清晨，瑞信透露，已經成功向央行借款最多500億瑞郎（約新台幣1.6兆）強調將以果斷的行動增加投資者與客戶的信心。

投資管理公司BlackRock執行長Larry Fink表示，「目前為止，監管部門的反應非常迅速，果斷的行動避免了擴散的風險，但人們仍然擔心更多銀行倒閉，市場處於緊繃狀態。」

研究機構凱投凱投宏觀（Capital Economics）分析師Andrew Kenningham則警告，「考量瑞信的全球影響力，問題不只是瑞士的問題，更是全球的問題，比上周美國區域銀行事件更令人擔憂。」

即使瑞信長期以來就有嚴重財務危機，但是否引發系統性風險仍是關注焦點，摩根大通首席投資官Bob Michele表示，「瑞信的問題只是冰山一角，連鎖反應可能波及美國的銀行，還有更多的痛苦在後頭。」