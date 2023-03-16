270萬名國泰世華好市多聯名卡將在8月7日到期，之後改用富邦Costco卡，但近來換卡狀況頻頻，現在又有網友抱怨，一口氣收到2張、甚至3張新卡，誇張的是客服還打不進去，惹惱會員，怒改現金消費。

有網友近日在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文「富邦是在鬧是不是？」竟然寄給他2張新的富邦Costco卡，「是在搞笑？」

原PO收到兩張富邦Costco卡，發文後竟還有會員抱怨收到3張。(翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區FB)

文PO出後，原來收到2張新卡的不只原PO一人，許多會員紛紛留言：「很正常，收到2張的人一堆，3張的也大有人在」「同事也收到2張卡，卡號一模一樣覺得傻眼」、「我收到2張，卡號不一樣，所以到底是什麼」、「我的信用卡上的英文名字還打錯，結果又要重新補發一張，目前等待中」。

更慘的是還有人哀號客服電話打不進去，決定放棄「不辦卡了，用現金就好，之前的卡也要廢掉，省麻煩」。為何會收到兩張新卡？原PO指出，富邦致電說明可能跟補件有關，因為補件資料一直上傳不了，富邦客服打來說改用email補件，導致拿到2張信用卡。