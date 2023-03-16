香港明報報導，恒生指數成分股中，14檔上漲，61檔下跌，1檔持平。阿里健康上漲3.88％，收報5.89港幣，是漲幅最大的成分股。百度下跌6.36％，收報125.1港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，6檔上漲，24檔下跌。漲幅最大的是阿里健康，收報5.89港幣，上漲3.88％。跌幅最大的是百度。
恒生指數16日收跌335點，跌幅為1.72％，收報19,203點，創下2022年12月21日以來收盤新低，大盤成交金額1,113億港幣，日增3.05％。國企指數收跌77點，跌幅為1.18％，收報6,482點。恒生科技指數收報3,811點，下跌1.41％。騰訊、友邦、阿里巴巴拖累大盤。建行、中行、領展貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，14檔上漲，61檔下跌，1檔持平。阿里健康上漲3.88％，收報5.89港幣，是漲幅最大的成分股。百度下跌6.36％，收報125.1港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，6檔上漲，24檔下跌。漲幅最大的是阿里健康，收報5.89港幣，上漲3.88％。跌幅最大的是百度。
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