香港明報報導，恒生指數成分股中，14檔上漲，61檔下跌，1檔持平。阿里健康上漲3.88％，收報5.89港幣，是漲幅最大的成分股。百度下跌6.36％，收報125.1港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，6檔上漲，24檔下跌。漲幅最大的是阿里健康，收報5.89港幣，上漲3.88％。跌幅最大的是百度。