香港明報報導，恒生指數成分股中，14檔上漲，61檔下跌，1檔持平。阿里健康上漲3.88％，收報5.89港幣，是漲幅最大的成分股。百度下跌6.36％，收報125.1港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，6檔上漲，24檔下跌。漲幅最大的是阿里健康，收報5.89港幣，上漲3.88％。跌幅最大的是百度。

恒生指數收跌125點 攜程跌下挫逾4％
恒生指數半日跌294點 阿里健康漲逾3％
恒指收跌448點 中芯大漲7％
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