恒指低開165點或0.85％，報19,352點；截至10點15分，報19,229.45點，跌289.14點，跌幅1.48％。
國指低開46點或0.71％報6,568點；現報6,537.52點，跌78.19點，跌幅1.18％。
科指低開14點或0.35％報3,965點；現報3,917.28點，跌62.52點，跌幅1.57％。
主要個股方面，騰訊低開0.7％報337港幣。友邦低開1.6％報77.65港幣。阿里巴巴低開0.7％報80.95港幣。
瑞銀同意30億瑞士法郎股份代價「4折」收購瑞信，另外中國人民銀行上周五晚間宣布降準，惟港股20日依舊開低逾百點，早盤一度跌逾300點。
恒指低開165點或0.85％，報19,352點；截至10點15分，報19,229.45點，跌289.14點，跌幅1.48％。
國指低開46點或0.71％報6,568點；現報6,537.52點，跌78.19點，跌幅1.18％。
科指低開14點或0.35％報3,965點；現報3,917.28點，跌62.52點，跌幅1.57％。
主要個股方面，騰訊低開0.7％報337港幣。友邦低開1.6％報77.65港幣。阿里巴巴低開0.7％報80.95港幣。
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