「桃園大秘寶又來啦！這次是監察院認證的。」桃園再爆工程爭議，臉書粉專「政客爽」以一句話懶人包總結：鄭文燦前市府追加預算5.2億蓋了四個會館、園區，工程平均延宕超過25個月，110年營運全年收入只有10萬多元。他指出監察院調查報告話講得很重「顯示桃園客家局自始評估規劃作業草率未盡周延，大幅增加地方政府財政負擔」，直批綠營吹捧的五星市長做很多事情都是空心無法回本，花納稅錢幫鄭文燦做面子。

政客爽今(16日)在臉書發文指出，監察院從審計部的報告發現，桃園市政府客家事務局轄管北區客家會館、1895乙未保台紀念公園、崙坪文化地景園區等場域，啟用以來收支短絀、110年度營運支出共新台幣1,585萬元，收入僅10萬餘元，嚴重入不敷出，造成桃園市政府嚴重財務負擔。於是仔細一查，發現這幾項工程有減項發包的情況，後來分別辦理3至9次變更設計，增加工程經費 金額高達5億2042萬餘元！

政客爽提到，如果有關注過之前凌濤踢爆的桃園美術館的事件，一定對「減項發包」這個詞很熟悉，也就是說減掉很多相關的重要工程，金額少一點，讓整體預算更好過關，這樣就可以成為鄭文燦的政績。但問題是，後面仍然要追加預算來完工，所以這邊監察院調查報告話講得很重：「顯示桃園客家局自始評估規劃作業草率未盡周延，大幅增加地方政府財政負擔」。

政客爽直批，這就是民進黨吹捧的五星級市長，看起來做了很多事情，但都是空心的、沒辦法回本的，而且花了超級多桃園人的納稅錢，就為了給鄭文燦做面子。