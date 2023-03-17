國民黨立委傅崐萁(邱新博攝)

「台灣需要英雄！」傅崐萁籲最強母雞侯友宜參戰2024 喊話：選策會不理想請接管

國民黨立委傅崐萁今（16）日在立法院舉行記者會，傅崐萁公開喊話侯友宜，呼籲最強母雞侯友宜，公開總統參選、打贏2024選戰，贏得過半立委席次，我們會全力協助總統候選人，「侯市長需要的地方，都會全力以赴」，並稱，希望侯友宜接管選策會，台灣需要英雄，讓侯友宜來承擔大任。

國民黨中常會15日決議設立選策會，成員包含曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人。新北市長侯友宜為此發聲「拒絕黑金在任何政黨出現」、「黑金不能復辟」等。

傅崐萁表示，國民黨是個百年大黨，從大宅門到今天真是家徒四壁，無錢無糧無人；特別強調在黨最輝煌、有百億黨產與行政資源時，「我從沒參與」，但我從2004、2008、2012、2016、2020年以來，都全力支持國民黨候選人；2008促成國親(親民黨)合，是我跟吳伯雄主席合作，2020我在韓國瑜最需要時幫他跑全國支持國民黨的人，去年我們無錢無糧，沒人願意擔任志工，我們自己包便當、擔任義工跑遍全國為九合一整合地方，找出最適當的候選人。

傅崐萁說，雖然遭受很多挑戰質疑，但我們一概承擔，不管背黑鍋受氣包。去年對於有沒有「球員兼裁判」，討論花蓮選區他也迴避，當花蓮需要支持時，他是到了11月3日才輔選花蓮的國民黨縣長，其他時間都在全國各地整合。

傅崐萁特別強調，2024總統立委大選全國有73個單一選區，對於花蓮他會迴避，但其他72個要贏過半，總統大選也要獲勝，「我有郭子儀的力量，但也要向勾踐一樣臥薪嘗膽」，大鳴大放。

傅崐萁說，對於新北市長侯友宜百忙之中能關心黨的成長很感謝，這是大是大非的問題，國民黨需要2024的最強母雞、共主，「希望最強母雞侯友宜出來宣布參選總統」，帶領國民黨打贏2024總統大選、贏得立委過半席次，會全力協助，有任何侯友宜需要的，都會全力以赴，若選策會不理想，請他接管，我們樂觀其成，「台灣需要英雄，成功失敗轉瞬之間，人民殷殷期盼」，國民黨要承擔。