國民黨新北市長侯友宜昨在臉書稱「黑金不能復辟」，民進黨新聞部主任張志豪今表示，強力呼籲侯友宜既然反對黑金復辟，就應明確表態，對近日涉案的國民黨籍縣長、議長且要有積極行動，否則就只是嘴上說說，又在試圖欺騙社會，「假正義、真黑金」。

張志豪表示，很多人無法接受侯友宜只是寫臉書表達「黑金不能復辟」，這種標準侯氏不沾鍋，明顯在避重就輕，不敢實際點名選策會10人小組誰是黑金，試圖蒙混過關。

他說，國民黨選策會成員組成根本是黑金籌安會，雖然辭了李全教，但還有傅崐萁，最主要目標就是讓黑金復辟。

出席的新北顏蔚慈表示，其實相當樂見侯市長對於反黑金表態，但侯市長的表態卻是不痛不癢，例如近期外界相當關注的澎湖縣議長陳昭玲，因為在公共車船安插人事、拆除違建等問題涉嫌收賄、貪瀆受到羈押；還有雲林縣議長沈宗隆，不僅過去因為設立棄土場、販賣不實棄土入場，以及毆打公務員被判刑，最近更是涉及議員集體收賄遭到羈押，難道這些人不是黑金嗎？為什麼侯友宜都不曾提到？

顏蔚慈強調，侯市長不論遇到任何爭議問題，不是侯侯做事，就是用想要兩邊討好的回答，避重就輕。看起來什麼都說了，但仔細一想，卻什麼都沒說，或許在選新北市長時，還可以輕騎過關，但如果真的烙跑選總統時，這種似是而非的態度，一定會被看破手腳。

出席的新北市議員李宇翔則說，苗栗縣長鍾東錦的傷人事件、還有桃園市議長邱奕勝、南投縣議長何勝豐、台北市副議長葉林傳、南投縣副議長潘一全等人，這些人也都有黑道背景，也曾涉嫌恐嚇受到判刑或被警方提報為治平對象，但國民黨在2022年縣市首長、議員選舉時，也都把這些人列入提名，甚至在當選後還當上正副議長，讓人想問「國民黨是反黑金，還是支持黑金？」

李宇翔表示，侯市長自詡為警察市長，在這個時刻就更應該站出來，反對這些具有黑道背景的縣市首長、正副議長以昭公信。