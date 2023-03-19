人倫悲歌！苗栗縣18日晚間發生一起2死命案，70歲江姓婦女疑似生活不順，帶著12歲孫女前往三義鄉佛頂山步道樹林附近輕生，經家人發現後報警送醫，但祖孫2人仍不治，全案由檢警持續調查中。

據悉，江姓婦女本身有慢性疾病，多年來身體欠佳，其大兒子又有家庭狀況，不僅與媳婦離婚，3年前因故過世，留下有精神障礙的小孫女給她撫養，這幾年以來祖孫相依為命，是縣府、社福團體關懷的弱勢家庭。

昨天下午5、6點左右，江婦跟往常一樣，騎機車載著孫女前往三義鄉佛頂山散步，因為直到傍晚晚餐時間，遲遲未返回家中，難得假日回家探望的小兒子驚覺不對，前往佛頂山步道尋人，未料在步道旁樹林，發現祖孫2人輕生。

根據警方調查，現場跟家中都未發現遺書，也沒有外力介入跡象，初步研判無他殺嫌疑，大約在昨晚7點多，江婦祖孫兩人被送醫急救，不過到院前都已無生命跡象，最後急救都宣告不治，女童是否有無大人加工自殺，仍待進一步調查。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。