小米Xiaomi 13 Series擁有高通Snapdragon 8 Gen 2行動平台、E6 120Hz螢幕、IP68等級防塵防水及最高120W極速充電等超強性能與續航，劍指旗艦市場，由於本次小米規格最高的Xiaomi 13 Pro價格高達 34,888 元，可說是小米在台灣有史以來賣過最貴的手，故也挑戰台灣消費者對旗艦小米定價得接受度。

小米觀察發現，Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13自3月9日開放預購以來，吸引全台喜愛攝影的消費者前往門市體驗，體驗人潮突破以往，結合豐富的預購禮，讓Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13預購開出紅盤，對比前代平均單日預購量高出近六成，其中Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13各佔五成，足以顯現消費者對Xiaomi 13 Pro的頂尖創新技術、一吋超大感光元件與120W HyperCharge極速充電表現獲熱烈回響，而Xiaomi 13的頂級平面螢幕、同樣擁有徠卡專業攝影體驗與SnapdragonR 8 Gen 2也備獲消費者青睞。其中，Xiaomi 13新色「曠野綠」更是拿下驚人的預購量，全新的「曠野綠」色以迷霧森林小徑為靈感打造，靜謐中自帶溫潤氣息，透出比擬影青瓷的青白堅緻，在門市體驗過的消費者幾乎指定購買。另外，Xiaomi 13 Lite推出的「淺粉色」也在該機款中佔預購大宗，以介於櫻花粉的青澀與山茶花紅的活潑，高度受到年輕女性消費者的喜愛。

小米Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13已經於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、ETmall東森購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館全通路現貨開賣，Xiaomi 13也將於燦坤(2430)與全國電(6281)同步開賣，另外，Xiaomi 13於3月31日起於中華電(2412)、遠傳(4904)與台灣大(3045)全面開賣，搭配5G指定資費方案，Xiaomi 13只要0元起。