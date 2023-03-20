愛康衛生棉自 2019 年起，走訪全台超過 13 個縣市、60 多間學校進行性平教育講座。（愛康提供）

愛康衛生棉自 2019 年起，走訪全台超過 13 個縣市、60 多間學校進行性平教育講座，根據 2022 年愛康師生性平認知調查 ，3 成學生或身邊朋友曾經歷過校園性平事件，以「性別認同」事件最多，佔20％，其次則是「性騷擾」佔 11％；由於青春期正處於孩子身心發展的重要階段，此時需要師長引導建立正確觀念，學生也回應「性別光譜」和「情感教育」是自認為還不足夠理解的面向。

愛康選擇以「青春期的奇幻歷險」和「青少年的大進擊」為主題，為國小生到高中生撰寫出不同教材，讓處處充滿好奇心和正在轉變成人的孩子，學習到性別刻板印象、性別尊重、性別光譜、情感教育、性教育、性騷擾與性侵害、數位性暴力、第二性徵、生理用品使用…等單元，再搭配老師的故事案例、遊戲互動，理解性別平等的價值信念。

愛康希望藉由向下年齡層推廣性平意識，鼓勵孩子們都能勇於突破框架，尊重他人與自己的不一樣，能夠欣賞多元價值。愛康多年投入校園性平推廣，盼望教育能建構友善的環境，讓孩子自在探索興趣，並對他人有著尊重、包容的意識，期盼性平觀念成功向下紮根，下一代的生活和職涯就有機會不再受到性別框架的限制。