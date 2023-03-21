大陸兩會提出今年度工作目標，中國國務院新總理李強上任後直言，要達成5％的經濟成長目標有難度，張帆說明，去年的經濟成長目標未達成，這也顯示人均所得超過一萬美元後，達到了中等收入階段，經濟開始出現調整、轉型，也呈現經濟增速放緩跡象，這也將是新任領導團隊將面臨的挑戰，儘管股市較難出現普天同慶式的上揚行情，不過，重點扶持的優勢產業仍有投資利基。

大陸新領導成員的談話，可以發現施政主題在「安全」議題，張帆舉例，從大陸領導班底世代交替中可以發現，每個時代的轉折點上，都會有重點政策紅利下的優勢受惠產業。

張帆指出，像是2005年至2012年在社會建設及住房政策的推動下，就出現了地產行業的大爆發，及上下游產業大量投資機會等，現階段在全球減碳要求、新能源政策成為各國發展重點方向下，新能源及綠電等產業，除了具備強勁需求，還擁有自然競爭市場環境、同時經歷過去兩、三年的汰弱留強，整體成本降低等，相關產業的成長性、發展條件相對較佳，研判新能源與綠電產業，相對不受短線需求或經濟走勢變化影響，是確定性較高的投資機會。

近期受到國際金融市場變數影響，陸股也呈現波動修正，大陸市場不容易像過往出現齊頭式大漲行情，不過利基型產業具備長線投資價值，張帆建議，投資陸股選股重於選市，大陸市場長期波動大，投資應當考量自身風險承受度與投資時間的長短等，面對行情忽上忽下的陸股，不妨採取分批買進、定期定額策略的投資方式，雙軌並進。