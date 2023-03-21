台灣最長的河川濁水溪，其位在南投的上游河段「最近變清澈了」，引起外界討論。民間相傳濁水溪若變清，將有政權輪替或其他大事發生。經濟部水利署第四河川局表示，主要是溪水挾帶的泥沙量少，才會變清澈。

濁水溪全長約187公里，是台灣最長的河川，流域面積逾3100平方公里，上游位在南投縣水里鄉，因當地地質多屬易受侵蝕的板岩、頁岩、砂岩，加上山區年均降雨量達2000至3000毫米，雨水挾帶大量泥沙，長年混濁。

不過有民眾發現，最近濁水溪上游的水變清澈了，甚至可看到溪底。根據《自由時報》報導，第四河川局解釋，中部地區已有一段時間未出現明顯降雨，上游也沒有疏濬工程，水量少、泥沙量低，所以溪水清澈。

民間傳說濁水溪一旦變清，將有大事發生，2000年政黨輪替前，就曾發生過；更久遠的例子，包括鄭成功趕走荷蘭人、日本戰敗撤出台灣前，濁水溪都曾變清。