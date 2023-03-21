前總統馬英九27日起將前往大陸祭祖，引起綠營關切甚至開酸，但駐日代表謝長廷2012年訪問大陸的往事也被翻出，話題引發熱議。對此，國民黨前台北市議員羅智強指出，謝長廷訪問大陸時，除引用北宋詩人蘇東坡名句「一點浩然氣，千里快哉風」，還強調「做對的事，非常愉快」，羅怒問，這樣的自打臉，民進黨的臉難道不痛嗎？

羅智強今（21）日在臉書發文質疑，憑什麼民進黨的足跡，就是偉大的後人路？馬英九的足跡，卻變成了鋪天蓋地抹紅？謝長廷在大陸受訪時，曾說像回到兄弟家，而馬英九只是單純的去祭祖，以及帶學生與大陸青年交流，為什麼卻被說成是賣台？

羅智強嗆問，若是按照民進黨的標準，在祭祖時落淚的謝長廷，算不算是「中共同路人」？這樣的自打臉，民進黨的臉不痛嗎？

許多網友也在羅智強的貼文留言，他們的意見包括「時空環境不同之術這招又要拿出來用了」、「只要顏色對了，做任何事都偉大」、「鱷魚的眼淚」、「我一直以為謝長廷是日本人」。