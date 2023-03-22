全台各縣市交通月票補助進度備受關注，交通部長王國材今在立法院受訪表示，現在全台灣22個縣市有20個縣市參加方案，都有提出相關內容，比較明確是北北基桃、中彰投苗和南高屏，這幾個都會區，包含市區內公共運輸和台鐵也在全力加速，以7月開通為目標。

交通部日前拍板推出北北基桃「全新超值月票」，與1280元定期票一樣，採「吃到飽」，即可不限次數搭乘公車、捷運、客運、台鐵、Youbike等公共運具，王國材指出，最快預計7月起實施。