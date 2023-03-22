貨櫃船「現代東京輪」（HYUNDAITOKYO）前天停靠高雄港77號碼頭時，船頭撞上碼頭造成損毀，傳出負責引導的引水人喝酒誤事，且過去5個月月來已3次出包。交通部長王國材今表示，即日起所有引水人上崗前都要酒測，航港局也準備修法將其列入法規。

引水人月入數10萬元，但擔任引水人不只要有船長經驗，還要了解法規、船舶知識、港口水道、潮汐、氣象等，有時還要與海搏鬥，必須具備專業知識，工作又有高風險。

交通部長王國材表示，即日起所有引水人上崗前都要酒測，航港局也準備修法將其列入法規。（陳祐誠攝）

王國材指出，高雄77號碼頭的碰撞事件，航港局已展開調查，2周內會有調查結果，而根據《引水法》第38條規定，違規可吊扣執照3個月到2年。

王國材說，引水人不負責開船，而是搭小船、爬繩梯，上到大船引導船長進港，過去沒有實施酒測，而從今天開始，航港局已先從行政上要求，所有引水人領航前都要酒測。

另針對「引水人管理規則」第33條、第34條，航港局正在修法，要把領航前的酒測列入，當作工作上崗的一部分。

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