社群網路盛行，網路霸凌愈來愈嚴重！縣府計畫興建新竹縣生命紀念園區，網路到處有霸凌縣長楊文科的言論，楊文科22日在臉書貼文「網路正義．由你決定！」號召大家從自身發起不網路霸凌他人，以實際行動做出正向改變。

教育局長楊郡慈指出，根據調查，台灣有超過2成兒少曾遭受網路霸凌，並有4成曾涉入網路霸凌事件，新竹縣展開線上線下雙箭齊發宣導網路反霸凌，以「網路正義．由你決定」為主題舉辦系列活動。

首先以「網路正義」為題，號召青年自主提案及投票，接著在16日前進校園舉辦講座，邀請五堅情「小賴」、心理師共同對談，帶領青年反思，最後一波則是發起線上社群串聯活動。

縣長楊文科臉書貼文反網路霸凌 ，邀請大家於3月22日到29日間，任選一日在社群網站臉書發文，並在線上標記3名好友，藉社群力量讓尊重自己、也尊重他人的網路素養發酵。

楊文科貼文照片中，手背貼著印有＃kissoffcyberbullying（反網路霸凌）的紅唇印貼紙，議長張鎮榮、副議長王炳漢、縣議員林禹佑、林昭錡等人也在臉書響應，期利用社群力量，從自身發起不網路霸凌他人，以實際行動做出正向改變。

教育局指出，遭到網路霸凌時，不宜馬上回嗆或反擊，可先用訊息告知自身的感受，並請對方刪文，若未改善請截圖留證據，並向家長或老師反映。

同時，可善用社群網站「解除朋友關係」或「封鎖」功能，還有「iWIN網路內容防護機構」、教育部反霸凌專線電話1953等多元檢舉管道。

教育局提醒，網路霸凌可能觸犯《刑法》，在網路發表言論時應有網路素養，以免觸法。