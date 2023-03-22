泰國高僧Luang Phu Woraphon Thawitan於2001年圓寂，至今已有22年之久。但截至目前為止，Luang Phu Woraphon Thawitan的遺體被供奉在坤敬府春蓬寺（Chumphon Temple）內，不僅沒有腐壞，還周身泛著翠綠色。而現任春蓬寺的住持也回憶，當時在幫Luang Phu Woraphon Thawitan火化時，竟然發生燒不起來的奇特景象。

根據外媒報導指出，Luang Phu Woraphon Thawitan生前曾於2001年1月18日表示，當雨季結束後，自己就不會待在寺內，「因為圓寂的時刻已經來臨」。而結果Luang Phu Woraphon Thawitan真的在2001年5月20日圓寂，享高壽101歲。

而現任春蓬寺住持也表示，當時在火化Luang Phu Woraphon Thawitan的遺體時，發生無法火化、燒不起來的奇特景象。於是之後就將Luang Phu Woraphon Thawitan的遺體放在玻璃棺內。

而初期在玻璃棺內也沒有放置特殊的防腐物質，就只是簡單的茶葉、除濕劑等防潮物，但Luang Phu Woraphon Thawitan的遺體一直沒有發生腐化的現象，一直到2010年，才將Luang Phu Woraphon Thawitan遺體改放在裝有冷氣的棺材中，並且在Luang Phu Woraphon Thawitan的遺體上重新貼上金箔。

而神奇的是，在完成移棺的工作後，春蓬寺住持於2010年8月13日晚間，睡夢中夢到Luang Phu Woraphon Thawitan的遺體所在的房間出現一條四處爬行的蛇。而隔日寺院內有其他僧侶表示也夢到相同的情形，最後2人前往Luang Phu Woraphon Thawitan的房間查看。

未料2人竟然發現其遺體上出現一小塊翠綠色的痕跡，初期還以為是屍體發霉，所以還用金箔遮住，沒想到這塊翠綠色的顏色竟然逐步擴大，最後在短短一個月內就擴及全身。春蓬寺的住持認為，這可能是Luang Phu Woraphon Thawitan修行得來的神奇力量，就算圓寂了法力依舊存在。

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