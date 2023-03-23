來自社會主義工人黨（PSOE）的桑傑士（Pedro Sanchez）目前與左翼替代聯盟 United We Can (Unidas Podemos) 以及較小的加泰羅尼亞和巴斯克政黨組成執政聯盟。

這是桑傑士面臨的第2次彈劾，2次彈劾都由極右翼民粹主義政黨民聲黨（Vox）發起。此次不信任動議投票是在西班牙地方選舉前兩個月進行。在擁有350個席位的議會進行了長達14小時的辯論後，大約201名議員對不信任動議投了反對票，53人投了贊成票，91人棄權。贊成票中有52人是民聲黨成員，另1人是無黨籍議員；棄權票則全部來自該國最大反對黨、保守派的人民黨（PP）。

桑傑士指責人民黨棄權是為了安撫民聲黨，「很異常且明顯的，看到傳統的右翼....越來越接近極右翼。」他還抨擊民聲黨煽動「仇恨」並提出「破壞性」的不信任動議。

2019年，民聲黨進入西班牙國會，成為西班牙第三大黨。極右翼政黨指責桑傑士政府支持非法移民，並與加泰羅尼亞和巴斯克地區的分離主義政黨關係過於密切。

民聲黨周三的不信任動議取得獨立人士塔梅斯（Ramon Tamames）的支持。 塔梅斯不屬於民聲黨，他曾經是一名共產主義者，在西班牙向民主過渡中發揮了重要作用。89歲的塔梅斯說，他正在尋求保護「西班牙民族」免受加泰羅尼亞和巴斯克支持獨立政黨支持的左翼政府影響。

民聲黨領導人阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）表示，儘管該彈劾動議沒有通過，但他對結果「滿意」，「我們再一次揭露了我們歷史上最糟糕的政府之一。我們知道（投票）的結果是什麼，但最重要的是我們對辯論感到滿意，我們希望這個政府的惡行被曝光，事實確實如此。」