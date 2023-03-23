埔里鎮公所指埔里高工旁1.2公頃公兒36用地，緊鄰埔里鎮和平東路，開發潛力無窮。（楊靜茹攝）

國光客運總經理戴宏聲指埔里車站建物屋齡逾50年，加上腹地狹小，建議附近承租1300坪停車場可設轉運中心。（楊靜茹攝）

國光客運埔里車站建物老舊，加上腹地狹小，發展受限，不過人潮匯集，建議附近1300多坪停車場可蓋埔里交通轉運中心。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華計畫在草屯鎮、埔里鎮、集集鎮設置交通轉運中心，帶動區域整體發展，23日她與縣府團隊到埔里鎮，會勘埔里交通轉運中心的設置地點，除國光客運現有站區及周邊停車場，也視察埔里高工旁佔地1.2公頃的公兒36用地，裁示成立工作推動小組，廣納各方意見規畫可行方案，盡快興建轉運中心。

許淑華去年競選縣長期間，為了解決遊客到南投縣交通接駁、停車等需求，促進區域觀光產業整體發展，提出將在草屯、埔里、集集興建交通轉運中心的政見，她上任立刻要求縣府團隊研擬相關計畫，23日她率隊到埔里鎮，會勘埔里鎮交通轉運中心計畫用地，裁示成立工作推動小組，1個月內針對各方提出的方案進行評估。

國光客運總經理戴宏聲說，國光客運位於埔里鎮中正路的埔里車站，附近人流聚集，不過站體建築已逾50年、十分老舊，加上腹地狹小，發展侷限，後方私有地目前是收費停車場，地主擬興建商業大樓，附近承租1300坪停車場用地停放大客車，若變更地目興建轉運中心，不失為折衷方案。

埔里鎮長廖志城則建議，可以將埔里高工旁有1.2公頃的公兒36預定地規畫為轉運中心，不僅解決地理中心碑周邊停車問題，也能設置電動機車、自行車等低碳運具的據點，還能設置農特產展售區，不過用地取得須透過縣府、中央支持協助推動。

「埔里轉運中心一定要做。」許淑華強調，為了盡快凝聚共識，她指示縣府團隊成立交通轉運中心工作推動小組，邀國光客運代表、鎮公所代表、在地民意代表及村里長參與，廣納各方意見，1個月內提出相關方案的評估分析，再進一步討論，讓埔里轉運中心計畫能順利推動。