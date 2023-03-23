加密幣平台Coinbase22日表示已收到來自於美國證交會（SEC）的通知，聲明執法單位將對其採取法律行動，原因是這家全美最大加密幣交易所多項業務涉及違反聯邦證券法。這也顯示出，監管機關正加大對於加密通貨業的整頓力道。Coinbase接獲SEC發出的「威爾斯通知」（Wells notice），意味著SEC準備對其提出告訴。收到通知的企業擁有回應說明權，SEC遞交通知後有6個月時間決定是否提告。