Coinbase推估，SEC此次行動可能針對公司多項業務，包括現貨市場、質押服務Coinbase Earn、Coinbase Prime託管服務與Coinbase Wallet錢包產品等。
該公司法務長格雷瓦（Paul Grewal）表示，在法律程序解決前，他們的業務將照常營運，產品與服務都不會調整。
加密幣平台Coinbase22日表示已收到來自於美國證交會（SEC）的通知，聲明執法單位將對其採取法律行動，原因是這家全美最大加密幣交易所多項業務涉及違反聯邦證券法。這也顯示出，監管機關正加大對於加密通貨業的整頓力道。Coinbase接獲SEC發出的「威爾斯通知」（Wells notice），意味著SEC準備對其提出告訴。收到通知的企業擁有回應說明權，SEC遞交通知後有6個月時間決定是否提告。
Coinbase推估，SEC此次行動可能針對公司多項業務，包括現貨市場、質押服務Coinbase Earn、Coinbase Prime託管服務與Coinbase Wallet錢包產品等。
該公司法務長格雷瓦（Paul Grewal）表示，在法律程序解決前，他們的業務將照常營運，產品與服務都不會調整。
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