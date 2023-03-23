Coinbase推估，SEC此次行動可能針對公司多項業務，包括現貨市場、質押服務Coinbase Earn、Coinbase Prime託管服務與Coinbase Wallet錢包產品等。

該公司法務長格雷瓦（Paul Grewal）表示，在法律程序解決前，他們的業務將照常營運，產品與服務都不會調整。

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