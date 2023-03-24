今記者會由MIKI兒童街舞工作室，帶來兒藝節主題曲ZOOM！ZOOM！新竹舞蹈表演，並由最受歡迎的河馬樂樂擔任活動大使。（王惠慧攝）

新竹市兒童藝術節活動內容及節目表。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市兒童藝術節活動內容及節目表。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市兒童藝術節活動內容及節目表。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹兒童藝術節即將在4月1日連續5天在新竹公園熱鬧登場，今年的主題是「ZOOM！ZOOM！新竹」，融合科技與藝術的特色體驗，呈現戶外兒童戲劇、街頭藝人、故事劇場、放電遊戲場和藝術手作課程等5大亮點，並由新竹動物園最受歡迎的河馬樂樂擔任活動大使，盼帶給孩子和家長們難忘的兒童節回憶。

今年新竹兒藝節結合科技、舞蹈與藝術體驗，共有50場演出、23個表演團隊集結上百位藝術工作者、25種不同的手作課程，特別著重於各式不同的藝術體驗，讓不同年齡層的兒童與爸媽一起創造親子間的趣味，現場也有「小食大樂市集」，讓大小朋友體驗特色小吃。

文化局說明，今年兒藝節共有5大特色體驗場域，包括孔廟廣場的「魔力大劇場」將由國內知名品牌兒童劇團：如果兒童劇團、AMcreative 安徒生和莫札特的創意劇團、身聲跨劇場、小丑默劇團等團體定時定點輪番演出。

大劇場旁的「驚奇小舞台」有多元風格的街頭藝術輪番上陣；風livehouse的「好奇實驗室」親子的身體律動、故事劇場、科技VR微距大冒險、視障與聽障共融藝術三大面向；圓形廣場與孔廟的廂房「藝術小天地」有自逐格動畫製作、故事著色、創意氣球等手作體驗。

另外，田徑場大棚架下還有「放電遊樂園」，以充氣大型藝術造型遊具組成，搭配植物拓印、馬賽克拼貼畫與彩色沙畫等活動，讓家長可以帶著孩子們穿著無跟的平底休閒鞋，開心在遊樂園奔跑遊玩、充分放電。

文化局指出，各場「兒童藝術體驗」及「故事劇場」皆為免費體驗，為保證良好活動品質，採用預約報名制，自3月25日上午10時開放報名，每人最多可預約3項體驗、2齣故事劇場，若線上預約額滿，活動期間可至活動報到處現場排隊報名。

本次兒童藝術節也與新竹市旅宿業者合作，旅客只要於活動期間入住，有機會優先享有藝術體驗名額，並憑入住證明即可於活動現場服務台換取限量小贈品。