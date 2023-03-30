詐騙案件層出不窮，為了提升民眾防詐意識，新竹市副市長蔡麗清、市警局刑事警察大隊大隊長賴耀宗日前到新竹振道錄製專訪，蔡麗清在節目上提到，過去曾偵辦「電信詐騙教父」跨國詐欺案，是與賴耀宗首次合作。賴耀宗也提醒，全民普發6000元，政府不會傳簡訊或email通知領取方式，若有可疑連結千萬不能點！

市警局指出，為提升民眾識詐意識，杜絕詐騙案件發生，蔡麗清及賴耀宗日前至新竹振道有線電視錄製反詐騙專訪節目。節目中，主持人提到蔡麗清曾因偵辦「電信詐騙教父」跨國詐欺案，獲法務部頒發「法眼明察」獎，而此案件更是第一次與賴耀宗合作之案件，藉由此次專訪，以該案例分享辦案歷程，同時提醒市民朋友詐騙集團常用話術，慎防遭詐騙。

為了提升民眾防詐意識，新竹市副市長蔡麗清、市警局刑事警察大隊大隊長賴耀宗日前到新竹振道錄製專訪。（新竹市警局提供／王惠慧新竹傳真）

蔡麗清指出，檢警偵辦詐欺集團案件，耗時耗力，除不斷地與時間賽跑，更是要與詐騙集團鬥智，另為儘可能追回被害人損失金額，檢警積極強化贓款查扣工作，並向上溯源阻斷詐騙集團金流。曾經共同辦案的合作夥伴中，更有目前任職於警察局的刑事警察大隊大隊長賴耀宗，希一同在新竹市為治安打拼，維護地方治安。

蔡麗清也表示，新竹市防詐宣導團透過與市民互動的各臨櫃受理平台、宣導活動及網路平台，傳播識詐意念，讓防詐資訊能地毯式的深植市民腦海中，各公司行號若有需要任何反詐資訊或宣導，都可以逕洽新竹市警察局。

自3月22日起，全民共享普發現金6000元，於政府專責網站辦理登記，賴耀宗呼籲，請市民朋友謹記，政府機關不會發送簡訊與電子郵件通知領取方式，若有收到可疑連結的簡訊或電子郵件，千萬不能點擊，並立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，全民一同打擊詐欺犯罪，提升識詐知能。