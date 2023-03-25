台北市東區24小時營業的「京星」港式飲茶PART2店因租約到期，將在3月底熄燈。許多網友感嘆「回憶沒了」；業者表示，Part1店仍正常營業，會再找新的地址開回PART2店。

「京星港式飲茶」於1989年在忠孝東路、敦化南路口創立台灣第一家店；1997年擴大事業版圖，在南京東路、林森北路口開展第二家店；2004年再度於忠孝東路推出京星港式飲茶PART2，以當時最大坪數的24小時餐廳立下創舉。

京星餐飲集團日前在臉書貼出公告，京星港式飲茶PART2店營業至今20年，因租約到期，將於3月31日晚間11時起熄燈停業。

業者表示，京星港式飲茶Part1及吉星港式飲茶，兩家分店照常服服務，並將尋覓合適的店點，再開回PART2店。

許多網友都不捨留言「長久以來的好去處」、「太可惜了」、「這是我暑期打工滿滿的回憶啊，好可惜！」有人好奇詢問「房東要調高租金嗎？」小編沒正面回應，僅說「要想念我們呦！」