苗栗縣頭份國中捷報不斷，藝文團隊繼國樂、管樂榮獲全國特優、優等佳績，熱舞社也不惶多讓，上週參加苗栗縣2022學年度第14屆普及化運動舞動青春賽事，獲得國中組特優佳績。另外，合唱團將於4月7至8日登上善耕365公益媒合平台所舉辦《2023來聽我唱》音樂會，期待將來自頭份的合唱與故事，藉由彼此的歌聲帶給每一位觀眾。

頭份國中合唱團完全不排人，只要喜歡唱歌的同學都可加入。（頭份國中提供／謝明俊苗栗傳真）

校長鍾萬煋說，讓學生有多元展能的機會，一直是學校辦學的重要理念，學校在落實教學正常化的同時，更全力發展社團，提供多元舞台和機會，讓學生盡情展現自我，不論體育類的棒球、足球、籃球、羽球、跆拳，或是藝文類的管樂、國樂、合唱、熱舞等社團，都讓人驚艷，成績令人刮目相看，證明事在人為，努力一定會被看見。

指導老師呂家瑩指出，熱舞社是相當受學生歡迎的社團，團員們由七、八年級學生組成，由於國中課業繁重，全員到齊練習是很難得的，因此利用午間及假日時段練習，成員們都很珍惜每一次的練習時刻。

熱舞社長張斯淇提到自己從小就喜歡跳舞，平日會上網自學舞蹈，國中加入熱舞社後，找到一群志同道合的同學。大家用心練習，也會在課餘時間相互砥勵，這次獲得好成績的肯定，都很高興，未來也會繼續往舞蹈之路邁進。

苗栗縣頭份國中的合唱團成立於2021年，取名「哈慕尼」，來自英文單字〈Harmony〉「和諧」之意，堅持「不挑人、不比賽」的宗旨來鼓勵學生學習，初期只有少數幾位學生報名，到現在將近有30位團員的規模。隨著疫情逐漸趨緩，合唱團將於4月7至8日登上善耕365公益媒合平台所舉辦《2023來聽我唱》音樂會，期待將來自頭份的合唱與故事，藉由彼此的歌聲帶給每一位觀眾。

鍾萬煋說，哈慕尼合唱團受到台聚教育基金會董事長吳亦圭的支持，挹注資源，在善耕365基金會的協助，讓學生有多元展能的機會，不僅提升了音樂技能，更內化成帶著走的能力。看著學生穿上禮服，勇敢站在舞台，展現自信，唱出和諧的歌聲，自己都會受感動。

家長會長吳欣雁表示，哈慕尼合唱團成立兩年，雖遇疫情團員仍然積極練習，把握有限的時間與登台機會。去年12月邀請新北市雅韻合唱團，於尚順君樂飯店聯合演出《風中和弦》音樂會，學生獲得滿滿的成就感，大受好評。

指揮朱育慶老師說，為了讓每一個想唱的學生都不會被拒絕，更不會為了要擁有合唱比賽首獎的榮耀，而抹煞學生快樂學習的機會。因此不挑選團員、不為比賽而唱，只是單純想給孩子們發揮歌唱的舞台，讓孩子們藉由音樂在團體中嘗試挑戰自我，獲得更多的自信及自己。練唱歌曲也多元，有國語、閩南、客家、英語等，藉由學習不同語言的歌曲，讓學生對族群有多一點的認識及了解。

擔任伴奏兼團務的王幸仙老師表示，哈幕尼合唱團成立至今，不僅提升了學生演唱技巧外，也讓合唱的熱情增溫。團員們都樂意配合社團運作，互相砥礪，營造良好的學習氛圍。團員林佩誼表示，合唱團不挑人，讓她有機會嘗試學習，獲得自我肯定的價值，這是有錢也買不到的。

團員盧欣妍也說，自己對歌唱有興趣，加入合唱團，有「家」的溫暖，練唱歌曲，也讓自己外文、歌唱能力有實質的進步，上台更體會出機會是留給準備好的人，感動的是「自己終於被看見了」。