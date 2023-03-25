屏東縣長選舉初步驗票結果出爐，屏東地方法院25日驗的1萬2343張票中，有爭議票共10張，對此，屏東縣長周春米說，她尊重驗票結果，同時她也呼籲蘇清泉，既然提出司法訴訟，就要相信司法，給予司法獨立審判的空間。

周春米指出，蘇清泉在選後提出司法訴訟，屢次開庭都號召民眾在庭外聲援，雖然不會影響司法獨立審判，但她還是要呼籲，既然提出司法訴訟，就要相信司法，給予司法獨立審判的空間。

周春米說，針對今天的驗票，她與蘇清泉都有派律師在現場，就像投開票所的選務工作人員在投開票過程，都有各候選人指派的監察員在場觀看監督一樣，因此她尊重今天的驗票結果。

她強調，司法不會服務任何個人的欲求，所以即使結果不符合期待，也要有「願賭服輸」的君子風範，一再地挑撥、引發對立，甚至不符期待就懷疑司法獨立的公正性，都是對社會的負面示範，公眾人物一而再、再而三出現如此言論，不但令人遺憾，也會讓縣民看透伎倆。

她重申，她在就職屏東縣長之後，深感責任重大，全力為縣政打拼，未來會跟所有縣民一起努力，讓屏東繼續向前。

國民黨籍蘇清泉因不滿去年屏東縣長選舉結果，向法院聲請重新驗票，屏東地院25日上午開始驗票12個投開票所，總共驗1萬2343張票，法院稍早表示，此次驗票屬於「司法驗票」，法官依客觀事實初步認定，有爭議票共10張，雙方就客觀事實若有爭議，仍需經由合議庭法官認定。