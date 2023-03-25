有18年歷史的新北土城原住民族生態公園，設備因為年久失修老化而破損嚴重，去年7月動工翻修，改善活化12項景觀設施，今舉辦完工祈福儀式，以提供原住民更優質的聚會場所，發揚原住民傳統文化。

爭取改善改善公園設施的立法委員吳琪銘表示，過去這裡是海山煤礦，當時的開礦主力很多是原住民同胞，因此很多從花東北上來打拼的第一代族人都落腳在這裡，所以早在1993年行政院就把這裡規畫為原住民保留地，2005年區公所將這裡改建成生態公園。

吳琪銘說，這裡其實設計得很不錯，只是因為地點位置偏僻，加上附近鐵皮環繞，比較少行銷宣傳，很少有民眾知道我們這裡有一個原住民生態祕境。

土城區公所進一步說明，工程整體規畫12項營造改善項目，活化原住民族聚會空間及增加遊客佇足參訪休憩，包括園區引導系統、入口圖騰更新、入口景觀營造、木棧道更新、新設海山煤礦解說牌、情人袋解說牌、瞭望台、造型拱門、爐灶區晴雨設施、祭台增貼天然石材、解說牌新刻族語、簡易生態廁所增設。

其中，新建的「瞭望台」，在原鄉部落的代表涵義深遠，為傳統部落的重要「眼目」，是守護部落山林的重要精神象徵，更代表著原住民與這塊土地相知相惜。